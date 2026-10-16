विजय-रश्मिका की मौजूदगी भी नहीं बचा पाई इन फिल्मों की नैया, ‘लाइगर’ से ‘वर्ल्ड फेमस लवर’ तक नहीं चला जादू, क्या ‘राणाबली’ बदलेगी रिकॉर्ड?

इतना ही नहीं, हॉलीवुड के फेमस बॉक्सर माइक टायसन के कैमियो ने भी फिल्म को लेकर एक्साइटेमेंट बढ़ा दी थी और विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म के लिए करीब 25 करोड़ रुपये फीस ली थी। हालांकि, बड़े प्रचार और फेमस स्टार की मौजूदगी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद चौथे नंबर पर है 'द फैमिली स्टार' में विजय देवरकोंडा एक बार फिर रोमांटिक-ड्रामा में नजर आए। फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये उन्हें सिनेमाघरों तक खींचने में असफल रही। अब आखिरी नंबर पर है, फिल्म 'किंगडम' जिससे काफी उम्मीदें जुड़ी थीं। हालांकि, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए इसे उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है।