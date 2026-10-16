माता सीता के रोल पर ट्रोलिंग के बाद फिर चर्चा में अंजलि अरोड़ा, अब ‘कच्चा बादाम’ वीडियो वायरल, फैंस ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अंजलि अरोड़ा को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “लोगों को अपनी ही पहचान से समस्या है, वाह, यही है पतन।” वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि कुछ लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस चीज का सहारा लेते हैं, मशहूर होने के बाद उसी से दूरी बनाने और अपनी पुरानी छवि मिटाने की कोशिश करते हैं। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “वल्गर डांसिंग से प्रसिद्धि पाने के बाद अब सम्मान चाहिए? सम्मान चाहिए तो सम्मानजनक काम करिए, सम्मान अपने आप मिलेगा।” वहीं, कुछ यूजर्स का दावा है कि अंजलि अपना वायरल गाना 'कच्चा बादाम' बजने से नाराज हो गई थीं, जबकि कुछ पोस्ट में इवेंट की भीड़ और इंतजामों को लेकर उनकी नाराजगी की बात कही जा रही है।