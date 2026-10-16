‘मेरी जिंदगी, जैसी मर्जी जियूं’, ब्रेकअप के एक महीने बाद नए रिश्ते में आए सोराब बेदी? ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी

निहारिका ने अपने बयान में साफ किया था कि दोनों अब साथ नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहतीं और उनके रिश्ते में कुछ भी बनावटी नहीं था। निहारिका के मुताबिक, दोनों ने साथ रहते हुए जो कुछ भी साझा किया, वह सच था और वह हमेशा उसका सम्मान करेंगी। अब डेलनाज के साथ रिश्ते को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच सोराब की नई पोस्ट ने एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी को चर्चा में ला दिया है।