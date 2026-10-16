‘मेरी जिंदगी, जैसी मर्जी जियूं’, ब्रेकअप के एक महीने बाद नए रिश्ते में आए सोराब बेदी? ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी

गर्लफ्रेंड डेलनाज के साथ निजी तस्वीरें शेयर कर घिरे सोराब बेदी (सोर्स: x-@sorabbedi/@tellymasala)
Sorab Bedi And Delnaz Daruwala: 'स्प्लिट्सविला 16' फेम सोराब बेदी इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। गर्लफ्रेंड डेलनाज दारूवाला के साथ अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा। उम्र के अंतर से लेकर रिश्ते के निजी पलों को ऑनलाइन शेयर करने तक, सोशल मीडिया यूजर्स ने कई सवाल उठाए। अब सोराब ने एक नई पोस्ट के जरिए ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है।
सोराब ने 'जट्ट डोंट केयर' गाने के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, "मेरी जिंदगी, जैसी मर्जी जियूं।" उनकी ये पोस्ट ऐसे समय आई है, जब डेलनाज के साथ उनके रिश्ते और निहारिका तिवारी से ब्रेकअप के बाद नए रिश्ते की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है।
सोराब बेदी ने हाल ही में डेलनाज दारूवाला को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की थीं। हालांकि, बाद में उन्होंने ये तस्वीरें डिलीट कर दीं। तस्वीरों में दोनों किस करते, गले लगाते, मिरर सेल्फी लेते, छुट्टियां बिताते और मंदिर जाते नजर आए थे।
इन तस्वीरों के साथ सोराब ने लिखा था,"जरा इज्जत से कमेंट करना, तुम्हारी भाभी हैं।" लेकिन उनकी इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने दोनों के बीच उम्र के अंतर पर सवाल उठाए, तो कुछ ने निजी पलों को इस तरह सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई।
रेडिट पर एक यूजर ने सोराब की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि जिस तरह वह अपने रिश्ते की निजी तस्वीरें और स्टोरीज साझा कर रहे हैं, वह उसे अजीब लग रहा है। यूजर ने सवाल उठाया कि किसी रिश्ते की घोषणा के लिए लगातार प्राइवेट मेमोंट्स को सोशल मीडिया पर साझा करना क्यों जरूरी है।
एक अन्य यूजर ने सोराब की उम्र और उनके नए रिश्ते को लेकर तंज कसा। हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं और इनके जरिए रिश्ते या उम्र के अंतर को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।
डेलनाज के साथ सोराब की पोस्ट उनके निहारिका तिवारी से अलग होने की घोषणा के करीब एक महीने बाद सामने आई थी। दोनों ने 13 सितंबर 2026 को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर कर अपने ब्रेकअप की जानकारी दी थी।
निहारिका ने अपने बयान में साफ किया था कि दोनों अब साथ नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहतीं और उनके रिश्ते में कुछ भी बनावटी नहीं था। निहारिका के मुताबिक, दोनों ने साथ रहते हुए जो कुछ भी साझा किया, वह सच था और वह हमेशा उसका सम्मान करेंगी। अब डेलनाज के साथ रिश्ते को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच सोराब की नई पोस्ट ने एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी को चर्चा में ला दिया है।
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