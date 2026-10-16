Rise And Fall 2 में सोनम मलिक का खुलासा, 7 साल का है बेटा, एक साल से मुझे उससे मिलने नहीं दिया

इसके बाद सोनम ने भोजपुरी म्यूजिक से आगे बढ़कर हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम किया। उन्होंने 'चौपाल ओरिजिनल्स' के प्रोजेक्ट 'डाक खाना' में काम किया, जिसमें वह एनडी कुंडू के साथ नजर आईं। खबर है कि वह 'महक' फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखने की तैयारी कर रही हैं, हालांकि इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, जैसे कि इसकी रिलीज डेट और कहानी की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। हालांकि, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी भी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।