सुरेखा वाणी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक? प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद पुलिस पहुंचीं एक्ट्रेस, दी सख्त चेतावनी

Surekha Vani Viral Video Controversy: टॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस सुरेखा वाणी (Surekha Vani) इन दिनों एक बड़े विवाद और कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। सोशल मीडिया पर उनके निजी वीडियो और फोटोज वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ने सख्त कदम उठाया है। सुरेखा वाणी ने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया था और उनकी इजाजत के बिना उनकी निजी सामग्री को ऑनलाइन फैलाया जा रहा है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस ने तेलंगाना राज्य पुलिस कार्यालय का रुख किया है।