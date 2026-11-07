राजनीति में आते ही फिल्मों से दूरी बनाने के बाद फिर कैमरे के सामने आएंगे थलपति विजय? मुख्यमंत्री बनते ही मिला पहला प्रोजेक्ट!

तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे इस विशेष विज्ञापन का निर्देशन जाने-माने फिल्म निर्माता गौतम मेनन संभाल सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो सीएम का पद संभालने के बाद कैमरे के सामने विजय की ये पहली उपस्थिति होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की शूटिंग इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में शुरू हो सकती है। हालांकि, इस विज्ञापन के विषय, फॉर्मेट और अन्य तकनीकी पहलुओं को लेकर अभी तक सरकार या मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।