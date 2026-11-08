‘आडवाणी के रथ पर सवार होकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची BJP’, संजय राउत ने मोदी-शाह पर कसा तंज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी राउत ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से राम मंदिर में दर्शन से पहले माफी मांगने को कहा था। राउत ने कहा कि माफी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कभी उन पर कारसेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था, तो बाद में उसी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि राम किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि सभी के हैं। राउत ने उन पोस्टरों की भी आलोचना की, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को रामलला का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाते हुए दिखाया गया था। उन्होंने इसे भगवान राम का अपमान बताया।