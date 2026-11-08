‘किसानों संग दिवाली मन को छूने वाली’: PM मोदी ने मुख्यमंत्री फडणवीस की दिल खोलकर की तारीफ

CM Fadnavis Diwali Celebration With Farmers: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बार दिवाली नागपुर जिले के किसानों के साथ मनाई। वह नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील स्थित लोहारी सावंगा गांव पहुंचे और स्थानीय किसान अरुणाबाई बालपांडे और रामभाऊ बालपांडे के घर ठहरे। मुख्यमंत्री के इस कदम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इसे किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनके कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।