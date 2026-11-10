मेडिकल आधार पर अभिजीत दीपके को कोर्ट में पेशी से मिली छूट, अदालत ने दस्तावेज उपलब्ध कराए

अभिजीत दीपके को 16 अक्टूबर को दिल्ली में हुए ‘लेहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने निवारक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार, दीपके और नेहा बोरा को 16 अक्टूबर की शाम निवारक प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। इसके बाद दीपके के खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और SEM कोर्ट के सामने पेश किया गया।