‘बाबरी मस्जिद’ टिप्पणी पर घिरीं सोनिया गांधी, कांग्रेस नेताओं ने किया संस्मरण का बचाव

‘बाबरी मस्जिद’ टिप्पणी पर घिरीं सोनिया गांधी, फोटो सोर्स- IANS
Sonia Gandhi Memoir: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब Belonging: A Journey of Love के रिलीज होते ही राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस और अन्य घटनाओं पर सोनिया गांधी की टिप्पणियों को लेकर BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी का बचाव करते हुए BJP पर संस्मरण को राजनीतिक विवाद में बदलने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस घटना को लेकर सभी के बीच गहरा दुख और पछतावा था। उन्होंने दावा किया कि BJP के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस समय इस घटना पर अपनी असहमति और दुख जाहिर किया था। खुर्शीद ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी ताकत के बल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने BJP से सोनिया गांधी की किताब को पढ़ने और उसके संदर्भ को समझने की अपील की।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि BJP जानबूझकर सोनिया गांधी के संस्मरण को विवाद का मुद्दा बना रही है। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए BJP से सवाल किया कि क्या उस समय उनके बयानों का मतलब भी इसी तरह लिया जाना चाहिए था। शुक्ला ने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से विवाद में बदलने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक BJP सोनिया गांधी की किताब को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है।
BJP की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी को पहले से अंदाजा था कि किताब के कुछ हिस्सों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है। उन्होंने कहा कि BJP नेताओं को तुरंत बयानबाजी करने के बजाय पहले पूरी किताब पढ़नी चाहिए और उसके संदर्भ को समझना चाहिए।
इससे पहले BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोनिया गांधी के संस्मरण पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब का उद्देश्य नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और विवादों को नरम तरीके से पेश करना है। केसवन ने कहा कि सोनिया गांधी अपनी किताब का नाम ‘Belonging’ के बजाय ‘Whitewashing’ रख सकती थीं। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के अलावा 1984 के सिख विरोधी दंगों, बाटला हाउस मुठभेड़ और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों से जुड़े सोनिया गांधी के संदर्भों पर भी सवाल उठाए।
सीआर केसवन ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने बाबरी मस्जिद को लेकर अपने दुख का जिक्र किया, लेकिन 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के दौरान मारे गए लोगों को लेकर उन्होंने इसी तरह की संवेदना क्यों नहीं दिखाई। उन्होंने बाटला हाउस मुठभेड़ और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान मारे गए सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को लेकर भी सवाल उठाए।
इस तरह सोनिया गांधी की नई किताब के रिलीज के साथ ही बाबरी मस्जिद विध्वंस और उससे जुड़े पुराने राजनीतिक विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। कांग्रेस जहां इसे संस्मरण के संदर्भ में देखने की अपील कर रही है, वहीं BJP इसे कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार के इतिहास से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही के सवाल के तौर पर उठा रही है।
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नई दिल्ली
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