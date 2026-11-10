‘बाबरी मस्जिद’ टिप्पणी पर घिरीं सोनिया गांधी, कांग्रेस नेताओं ने किया संस्मरण का बचाव

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस घटना को लेकर सभी के बीच गहरा दुख और पछतावा था। उन्होंने दावा किया कि BJP के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस समय इस घटना पर अपनी असहमति और दुख जाहिर किया था। खुर्शीद ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी ताकत के बल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने BJP से सोनिया गांधी की किताब को पढ़ने और उसके संदर्भ को समझने की अपील की।