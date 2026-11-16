CDS जनरल सुब्रमणि बोले- अंतरिक्ष क्षमता में आत्मनिर्भर बने भारत, यूक्रेन युद्ध से लेना होगा सबक

Chief of Defence Staff (CDS) General NS Raja Subramani (Photo/ANI)
नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भविष्य के युद्धों की तैयारियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 'स्टारलिंक' सैटेलाइट सेवाओं में व्यवधान आने से यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन की मारक क्षमता प्रभावित हुई थी। यह घटना दर्शाती है कि बाहरी सैटेलाइट संचार प्रणालियों पर निर्भरता सैन्य अभियानों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।
सोमवार को दिल्ली में 'एएनआई राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन 3.0' को संबोधित करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि आधुनिक युद्ध में अंतरिक्ष एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। दुश्मन देश हमेशा यह कोशिश करेंगे कि हम अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग न कर सकें। इसलिए भारत को न केवल इसरो (ISRO), बल्कि घरेलू निजी कंपनियों के साथ मिलकर भी विश्वसनीय और स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने बताया कि 'स्पेस-बेस्ड सर्विलांस-3' (SBS-3) के पूरी तरह लॉन्च होने के बाद देश की निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।
गौरतलब है कि सीडीएस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के सैटेलाइट संचार बाजार में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल जियो, वनवेब और स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने से पहले उन्हें कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा।
जनरल राजा सुब्रमणि ने भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी से जुड़े पांच प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। इनमें अंतरिक्ष क्षमता, एल्गोरिदम और डेटा आधारित युद्ध, रक्षा विनिर्माण, पुराने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण और कुशल मानव संसाधन का विकास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भविष्य के युद्धों में अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता, ऊर्जा और प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धता जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि सेना में डेटा को व्यवस्थित करने, उसके लिए स्पष्ट मानक बनाने और जरूरत के समय सही जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर नेटवर्क तैयार करने पर काम किया जा रहा है।
CDS ने कहा कि भारत के उद्योगों को केवल तैयार हथियार और सिस्टम बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें उन महत्वपूर्ण कलपुर्जों का निर्माण भी देश में करना होगा, जिन पर इन प्रणालियों की कार्यक्षमता निर्भर करती है। उन्होंने सर्वो, मैग्नेटोमीटर और सेंसर जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को इनका निर्माण खुद करना चाहिए या कम से कम इनके निर्माण से जुड़ी तकनीक और बौद्धिक संपदा (IP) अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए।
CDS ने रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों, शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों से सेना के साथ मिलकर काम करने की अपील की। सेना उद्योगों को अपनी जरूरतें बताएगी, लेकिन उन्हें किसी खास उपकरण के निर्माण तक सीमित नहीं किया जाएगा। कंपनियां सैन्यकर्मियों के साथ मिलकर अपनी तकनीक और उत्पादों को लगातार बेहतर बना सकती हैं।
उन्होंने कहा कि यदि स्वदेशी संसाधनों से सेना की 60 से 70 फीसदी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और संबंधित तकनीक व बौद्धिक संपदा भारतीय कंपनियों के नियंत्रण में रहती है, तो इससे भविष्य में तेजी से सुधार करना संभव होगा।
उन्होंने उद्योगों से इंजीनियरों को अग्रिम मोर्चे के क्षेत्रों में भेजने की अपील भी की, ताकि वे सैनिकों की वास्तविक जरूरतों को समझकर उपकरणों में सुधार कर सकें।
जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा कि भविष्य के युद्ध में हार्डवेयर के साथ उसे संचालित करने वाला सॉफ्टवेयर भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। AI और मशीन लर्निंग की मदद से सेना तेजी से फैसले ले सकेगी। इससे सैन्य योजना, रसद प्रबंधन, निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि केवल तकनीक और औद्योगिक क्षमता विकसित कर लेना पर्याप्त नहीं है। रक्षा क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी उतना ही जरूरी है।
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