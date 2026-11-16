CDS जनरल सुब्रमणि बोले- अंतरिक्ष क्षमता में आत्मनिर्भर बने भारत, यूक्रेन युद्ध से लेना होगा सबक

जनरल राजा सुब्रमणि ने भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी से जुड़े पांच प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया। इनमें अंतरिक्ष क्षमता, एल्गोरिदम और डेटा आधारित युद्ध, रक्षा विनिर्माण, पुराने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण और कुशल मानव संसाधन का विकास शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भविष्य के युद्धों में अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता, ऊर्जा और प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धता जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि सेना में डेटा को व्यवस्थित करने, उसके लिए स्पष्ट मानक बनाने और जरूरत के समय सही जानकारी संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर नेटवर्क तैयार करने पर काम किया जा रहा है।