Anti-Bharat Summit: यूरोपीय नेता के नारे पर राहुल की तालियां? गौरव भटिया ने दागे सवाल, बताया भारत-विरोधी सम्मेलन

Vote Chor Gaddi Chhod: तेलंगाना में एक सम्मेलन के दौरान यूरोपीय नेता के भाषण ने देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भटिया ने आरोप लगाया कि मंच से "वोट चोर, गद्दी छोड़" जैसे नारे लगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन नारों को रोकने के बजाय ताली बजाई। भाजपा इसे भारत की संप्रभुता का सीधा अपमान मान रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई विदेशी दखल की घुसपैठ हो चुकी है?