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Anti-Bharat Summit: यूरोपीय नेता के नारे पर राहुल की तालियां? गौरव भटिया ने दागे सवाल, बताया भारत-विरोधी सम्मेलन

Telangana Summit Controversy: एक मंच, एक नारा और एक वायरल प्रतिक्रिया ने दिल्ली की सियासत में नई जंग छेड़ दी है। भाजपा का दावा है कि बात नारे से कहीं आगे की है। आखिर प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर किन शब्दों पर आपत्ति जताई और विपक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है?
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भारत

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Manoj Vashisth

Updated: 16 Nov 2026, 12:15 PM IST

Anti-Bharat Summit

Anti-Bharat Summit : गौरव भाटिया ने सम्मेलन को बताया 'भारत-विरोधी समिट', राहुल गांधी पर विदेशी नेता के नारे पर तालियां बजाने का लगाया आरोप (फोटो सोर्स: ANI)

Vote Chor Gaddi Chhod: तेलंगाना में एक सम्मेलन के दौरान यूरोपीय नेता के भाषण ने देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भटिया ने आरोप लगाया कि मंच से "वोट चोर, गद्दी छोड़" जैसे नारे लगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन नारों को रोकने के बजाय ताली बजाई। भाजपा इसे भारत की संप्रभुता का सीधा अपमान मान रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई विदेशी दखल की घुसपैठ हो चुकी है?

Anti-Bharat Summit: गौरव भाटिया ने सम्मेलन को बताया 'भारत-विरोधी समिट'

गौरव भटिया ने राहुल गांधी पर खुलकर बोला। उन्होंने तेलंगाना के इस सम्मेलन को "भारत-विरोधी समिट" बता दिया। भटिया का कहना है कि उस मंच से जहां भारत और तेलंगाना को मजबूती मिलनी चाहिए थी, वहां देश को कमजोर करने, पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने और अस्थिरता की बातें हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से "वोट चोर, गद्दी छोड़" कहा।

भटिया के मुताबिक जिस मंच से भारत और तेलंगाना को मजबूती मिलनी चाहिए थी, उसका इस्तेमाल देश को कमजोर करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत जताने और अस्थिरता के बीज बोने के लिए किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने इसी मंच से "वोट चोर, गद्दी छोड़" कहा।

BJP attacks Rahul Gandhi: यूरोपीय नेता के नारे पर राहुल गांधी को घेरा

भाजपा प्रवक्ता का सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक विदेशी नेता भारतीय मंच से देश के जनादेश को चुनौती कैसे दे सकता है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने न तो फिलिबेक को टोका और न यह कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। भटिया के शब्दों में, राहुल मुस्कुराते हुए तालियां बजाते और हंसते दिखे। इसे उन्होंने हर भारतीय के लिए शर्म की बात बताया।

राहुल गांधी को बताया 'अराजकतावादी' और 'अपरिपक्व'

यहीं मामला रुका नहीं। भटिया ने राहुल गांधी को "अराजकतावादी" और "अपरिपक्व" तक कह दिया। साथ ही आरोप लगाया कि चुनावी हार की हताशा में राहुल गांधी अब केवल मोदी-विरोध में लगे हैं और उनका मकसद सिर्फ भारत को बदनाम करना है। ये सब भाजपा प्रवक्ता के आरोप हैं; इस पर कांग्रेस या राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

वैसे "वोट चोरी" का मामला नया नहीं। कांग्रेस ने 2025 में मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था, जबकि चुनाव आयोग ने सारे आरोप खारिज किए। राहुल गांधी जून 2024 से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी जो नारा बवाल की वजह बना, वो कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक लाइन से ही जुड़ा है।

भटिया ने एक आंकड़ा भी उछाला उन्होंने कहा, राहुल ने अपनी पार्टी को 99 चुनाव हरवाए। असल में, 2024 लोकसभा में कांग्रेस ने 99 सीटें ही जीतीं। भाजपा इसे नेतृत्व की नाकामी मानती है, जबकि कांग्रेस इस नतीजे को अपनी वापसी करार देती रही है।

अब नजरें कांग्रेस के जवाब पर हैं। अगर पार्टी सफाई देती है तो बहस और तेज होगी, क्योंकि मुद्दा अब नारे से आगे बढ़कर संप्रभुता बनाम अभिव्यक्ति की आजादी की जंग बन चुका है।

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