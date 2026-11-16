कुलगाम हमले के आतंकियों को लेकर CRPF का बड़ा खुलासा, बोले- मिले हैं अहम सुराग, किसी को भी नहीं छोडेगें

इन लगातार हमलों के बाद जब मीडिया ने सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी संदीप खिरवार से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने बताया, 'हमें इस हमले में शामिल लोगों के बारे में काफी अच्छे और अहम सुराग मिले हैं। हम उन्हीं सुरागों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऑपरेशंस लगातार जारी रखे हुए हैं। हमने अपनी पूरी फोर्स और सभी जवानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ऑपरेशन के दौरान पूरे अनुशासन में रहें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करें और हर पल पूरी तरह सतर्क रहें। जिन लोगों ने यह किया है, उन्हें कानून के कटघरे में लाकर रहेंगे।'