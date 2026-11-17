जेडीयू नेता श्याम रजक ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने एक बदहाल बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने लगातार मेहनत कर बिहार को विकसित और सम्मानित राज्य बनाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि, लालू प्रसाद यादव के हिसाब से तो पूरे बिहार का नाम ही 'चारा नगर' रख देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला हुआ था। ऐसे में किसी राज्य का नाम 'अलकतरा घोटाला प्रदेश' या 'चारा घोटाला प्रदेश' रख देना चाहिए।