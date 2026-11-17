Tej Pratap statement
Nitish Setu Inauguration: 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन करेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर, जनशक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि, 'पूरे देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसकी पहचान के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन किसकी वजह से मशहूर हुआ है। हर कोई जानता है कि कौन किसकी उपज है और उनकी शुरुआत कहां से हुई है।
लालू प्रसाद यादव पूरे देश के जननेता हैं, और ये सभी तथाकथित 'उपज' एक ही विचारधारा से जुड़े हैं और उनकी ही राजनीतिक फैक्ट्री से निकले हैं। इसलिए, हमारी और हमारे 'जनशक्ति जनता दल' की यही मांग है कि इसका नाम मेरे पिता के नाम पर रखा जाना चाहिए।
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की पहचान क्या है, कौन किसका उत्पाद है और कौन कहां से निकला है। (उनका यह भी इशारा था कि बिहार के तमाम नेता व पदाधिकारी कहीं न कहीं लालू यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि या विरासत से ही जुड़े रहे हैं)।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 'नीतीश सेतु' नामकरण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नाम तो उन लोगों का रखा जाता है जो इस दुनिया में नहीं हैं या जिनकी प्रतिमाएं बनती हैं, लेकिन जीवित रहते ही नाम रखकर ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से काम तमाम हो चुका है।
जेडीयू नेता श्याम रजक ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने एक बदहाल बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने लगातार मेहनत कर बिहार को विकसित और सम्मानित राज्य बनाने का काम किया।
उन्होंने कहा कि, लालू प्रसाद यादव के हिसाब से तो पूरे बिहार का नाम ही 'चारा नगर' रख देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला हुआ था। ऐसे में किसी राज्य का नाम 'अलकतरा घोटाला प्रदेश' या 'चारा घोटाला प्रदेश' रख देना चाहिए।
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