उड़ान भरने की अनुमति मिलने के बाद विमान रनवे पर रफ्तार पकड़ रहा था, तभी चालक दल को तकनीकी समस्या का पता चला। इसके बाद पायलट ने तत्काल ब्रेक लगाए। विमान रुकते ही केबिन क्रू ने यात्रियों को सिर नीचे रखने के निर्देश दिए। करीब 30 मिनट तक विमान रनवे पर रहा, जिसके बाद यात्रियों को उतारकर टर्मिनल ले जाया गया। बाद में विमान ने सुबह 9:20 बजे मदुरै के लिए उड़ान भरी।