एससीबीए के मुताबिक इस याचिका के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि की मंजूरी ली गई थी, जो अवमानना कानून, 1971 के तहत जरूरी होती है। याचिका में कहा गया कि वागले ने X पर सीजेआई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जो बाद में हटा दी गई। वागले ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर बिना शर्त माफी भी मांगी। राउत पर आरोप है कि उन्होंने जजों के सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों में जाने और मुख्यमंत्रियों के रात्रिभोज स्वीकार करने जैसी बातें कहीं, जिनके तथ्यों को एससीबीए ने चुनौती दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में राउत ने कहा था कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की छवि को ठेस पहुंचाई तो वे खेद जताते हैं।