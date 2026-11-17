Cyclone Akvan Latest Update : अमरावती। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवन' लगातार ताकतवर हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तूफान अगले 12 घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके बाद 19 नवंबर की सुबह इसके अति भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है।