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Cyclone Akvan Latest Update : अमरावती। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 'अकवन' लगातार ताकतवर हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, तूफान अगले 12 घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके बाद 19 नवंबर की सुबह इसके अति भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका है। तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है।
आंध्र प्रदेश मौसम विभाग की निदेशक के. नागरत्ना ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'अकवन' मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। पिछले छह घंटों के दौरान यह करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। फिलहाल यह 12.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
मौसम विभाग की निदेशक के अनुसार, 17 नवंबर की शाम तक तूफान के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद 19 नवंबर की सुबह तक इसके और ताकतवर होकर अति भीषण चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है।
चक्रवात के असर से तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने एक-दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका भी जताई है।
IMD की निदेशक ने कहा कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान और एडवाइजरी के आधार पर समुद्र तट से जुड़ी गतिविधियों और अपतटीय कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए। चक्रवात की दिशा और तीव्रता को देखते हुए संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग लगातार तूफान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है।
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