महाराष्ट्र के 3 दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी, जानें कौन हैं भारती पवार, विनोद तावड़े और पीयूष गोयल

गोयल ने अपने करियर की शुरुआत निवेश बैंकर के रूप में की थी। उन्होंने 2001 से 2004 तक भारतीय स्टेट बैंक और 2002 से 2004 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में काम किया। इसके अलावा वे वित्त संबंधी स्थायी समिति और रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। पीयूष गोयल पहली बार 2010 में राज्यसभा के सदस्य बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। वे 2014 से 2019 तक कोयला मंत्रालय में भी रहे। 2017 में उन्हें रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। उनके कार्यकाल में रेलवे में कई बड़े बदलाव किए गए। गोयल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में माना जाता है।