नितिन नवीन की नई टीम में दो मुस्लिम चेहरे, कौन हैं कुंवर बासित अली और तारिक मंसूर?

Nitin Nabin BJP New Team Update: भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में 49 नेताओं को जगह मिली है। इनमें 12 महिलाएं और 37 पुरुष हैं। खास बात यह है कि टीम में उत्तर प्रदेश के दो मुस्लिम नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान सौंपी गई है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन नियुक्तियों को काफी अहम माना जा रहा है।