खत्म होगा स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का ‘वनवास’!, बीजेपी में आज बड़ा फेरबदल संभव

लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस वक्त संगठन में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब आने वाले चुनावों में छिपा है। पार्टी 2027 में कई अहम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है। नबीन खुद जमीनी स्तर पर फीडबैक लेना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश के करीब 20 सांसदों से एक-एक कर मुलाकात की, जिसमें जातीय समीकरण और कार्यकर्ताओं के मनोबल जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे,। यूपी जैसे बड़े राज्य में हर सीट की अहमियत को देखते हुए यह मुलाकातें खासी मायने रखती हैं।