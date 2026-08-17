‘अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा’: 22 अगस्त को पुणे में ‘छात्रों की गूंज’, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान

Rahul Gandhi on Chhatro ki Goonj: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इस बार यह कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब लड़कियां अपनी बात रखेंगी और पूरा देश उनकी आवाज सुनेगा। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।