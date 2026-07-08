चुनावी फंडिंग पर TMC का आ गया जवाब, कहा- बैंक खाते और चंदे का पूरा ब्योरा सार्वजनिक, कोई भी चेक कर ले

ECI and Income Tax Department: राजनीतिक गलियारों में जब भी चुनावी चंदे पर सवाल उठते हैं, तो हंगामा मचना तय है। अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सीधे फ्रंट फुट पर आकर अपनी तिजोरी का पूरा सच जनता के सामने रख दिया है। लेकिन क्या यह सफाई विपक्ष और जांच एजेंसियों के तीखे सवालों को शांत कर पाएगी?

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