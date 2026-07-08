पहले भी चंदा चोरी कर चुके चंपत राय, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का बड़ा आरोप

Champat Rai -अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे देने के बाद भी चंपत राय, कांग्रेस के निशाने पर है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने उनपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंपत राय पहले भी चंदा चोरी कर चुके हैं। अजय राय ने चंपत राय पर मंदिर के लिए ज़मीन खरीदने में घोटाला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने और शंकराचार्यों द्वारा नामित लोगों को ट्रस्ट में शामिल करने की भी मांग की।