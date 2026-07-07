Nitin Nabin Lucknow Visit: हनुमान वेशधारी के डांस से गरमाई सियासत, नितिन नबीन के रोड शो पर FIR की मांग, VHP भी नाराज

इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता और "काउंसिल ऑफ लॉयर्स" के चेयरमैन वासु रंजन ने चंडीगढ़ के DGP और SSP को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भगवान हनुमान के स्वरूप में इस प्रकार का नृत्य करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि धार्मिक प्रतीकों और देवी-देवताओं के स्वरूप का उपयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में अत्यंत सावधानी और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।