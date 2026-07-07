Ram Mandir Donation: राम मंदिर दान विवाद पर कांग्रेस का हमला, SIT रिपोर्ट के बाद पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे

Congress Targets Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर में चढ़ावे की राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार और मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दान राशि की गिनती में सामने आई अनियमितताएं वही हैं, जिनकी ओर कांग्रेस पहले से ध्यान दिलाती रही है। उनका कहना है कि यह मामला केवल गिने गए धन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन दान राशियों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिनके बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।