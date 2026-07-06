CM Yogi Adityanath Pratapgarh Visit: मुख्यमंत्री योगी के प्रतापगढ़ दौरे पर रूट डायवर्जन लागू, सुबह से रात तक भारी वाहनों पर रोक

Pratapgarh Traffic Diversion: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित प्रतापगढ़ भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक यातायात व्यवस्था लागू की है। आम नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से 7 जुलाई 2026 को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जनपद में विशेष रूट डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इस दौरान शहर की सीमा में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों, ट्रांसपोर्ट संचालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

