मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना: eKYC के लिए Family ID क्यों जरूरी है? जानिए कहां मिलेगी 15 अंकों की Reg ID

शिक्षकों के लिए बड़ी जानकारी: eKYC में Family ID क्यों है सबसे जरूरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UP Teacher Cashless Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि इलाज के दौरान उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वर्तमान में योजना के तहत eKYC की प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है-Family ID (Reg ID) क्या है, यह कहां मिलेगी और eKYC में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अनेक शिक्षकों के मोबाइल से पंजीकरण के समय प्राप्त संदेश (SMS) हट जाने के कारण भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद आवश्यक है।
मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना तत्काल भुगतान किए उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े और वे पूरी निश्चिंतता के साथ इलाज करा सकें।
इसी उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए योजना में पंजीकरण, लाभार्थियों का सत्यापन तथा eKYC की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ सही तरीके से पहुंचता है।
योजना में ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्रत्येक आवेदन को एक 15 अंकों की विशिष्ट Registration ID (Reg ID) प्रदान की जाती है। यही Registration ID इस योजना में Family ID के रूप में कार्य करती है। जब शिक्षक ने पहली बार मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के पोर्टल पर अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया था, तब उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा गया था। उसी संदेश में यह 15 अंकों की Registration ID उपलब्ध कराई गई थी।
यही Family ID आगे की सभी प्रक्रियाओं का आधार होती है। eKYC करते समय इसी संख्या के माध्यम से शिक्षक और उनके परिवार के सदस्यों का विवरण सिस्टम में प्राप्त किया जाता है तथा पहचान का सत्यापन पूरा किया जाता है। इसलिए यह संख्या योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्रमांक मानी जाती है।
eKYC का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। Family ID के माध्यम से सिस्टम यह पहचान करता है कि संबंधित शिक्षक का पंजीकरण पहले से मौजूद है और उनके परिवार में किन-किन सदस्यों को योजना का लाभ मिलना है।
जब Family ID दर्ज की जाती है तो उससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। इसके बाद आधार आधारित सत्यापन, परिवार के सदस्यों का मिलान और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। यदि Family ID उपलब्ध नहीं होगी, तो eKYC प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई आ सकती है। यही कारण है कि विभाग बार-बार शिक्षकों को Registration ID सुरक्षित रखने की सलाह देता है।
कई शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पंजीकरण के समय मोबाइल पर प्राप्त SMS अब उपलब्ध नहीं है। मोबाइल बदल जाने, संदेश गलती से डिलीट हो जाने या अन्य तकनीकी कारणों से कई लोग अपनी Registration ID नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपका आवेदन पहले ही सफलतापूर्वक स्वीकृत हो चुका है, तो संबंधित विभाग या योजना के तकनीकी सहायता तंत्र के माध्यम से आपकी Registration ID दोबारा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत विवरण तथा आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन पूरा होने के बाद आपकी Family ID उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे eKYC की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
प्रदेश सरकार ने इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर विशेष जोर दिया है। ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, आधार आधारित eKYC और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं के कारण पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है।
डिजिटल प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लाभार्थियों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। किसी भी स्तर पर जानकारी का मिलान करना आसान हो जाता है और फर्जी दावों की संभावना भी कम होती है। साथ ही शिक्षकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और अधिकांश कार्य ऑनलाइन पूरे हो जाते हैं।
मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना केवल शिक्षक तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए eKYC के दौरान प्रत्येक पात्र सदस्य का सत्यापन आवश्यक माना गया है।
Family ID के माध्यम से पूरे परिवार का रिकॉर्ड एक साथ जुड़ा रहता है। इससे भविष्य में इलाज के समय किसी भी सदस्य की पात्रता की जांच करने में आसानी होती है। विभाग का मानना है कि सही और अद्यतन रिकॉर्ड होने से योजना का संचालन अधिक प्रभावी बनता है और लाभार्थियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सरकारी योजना में प्राप्त Registration ID, आवेदन संख्या और संबंधित संदेशों को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि संभव हो तो SMS का स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें या किसी डायरी में Registration ID लिखकर रख लें। इससे भविष्य में eKYC, संशोधन या अन्य किसी प्रक्रिया के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा केवल अधिकृत पोर्टल या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से ही eKYC कराना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आधार संख्या, OTP या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए, ताकि साइबर धोखाधड़ी की संभावना न रहे।
मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्देश्य केवल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शिक्षकों और उनके परिवारों को एक भरोसेमंद स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र से जोड़ना भी है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी पात्र शिक्षक समय पर eKYC की प्रक्रिया पूरी करें और अपनी जानकारी अद्यतन रखें।
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