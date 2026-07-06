मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना: eKYC के लिए Family ID क्यों जरूरी है? जानिए कहां मिलेगी 15 अंकों की Reg ID

UP Teacher Cashless Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि इलाज के दौरान उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वर्तमान में योजना के तहत eKYC की प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है-Family ID (Reg ID) क्या है, यह कहां मिलेगी और eKYC में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अनेक शिक्षकों के मोबाइल से पंजीकरण के समय प्राप्त संदेश (SMS) हट जाने के कारण भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद आवश्यक है।