‘अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं, 2-2 बार सरकार बनाने में हुए फेल’, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बोले ओपी राजभर?

नितिन नवीन के दौरे पर अखिलेश के सवालों का ओपी राजभर ने दिया जवाब। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
OP Rajbhar Targeted Akhilesh Yadav: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लखनऊ दौरे और रोड शो को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केवल आलोचना की राजनीति कर रहा है।
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे उनकी राजनीतिक हताशा साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि सत्ता से दूर रहने की वजह से समाजवादी पार्टी (SP) केवल विरोध की राजनीति कर रही है, जबकि जनता BJP और NDA के विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है।
राजभर ने कहा कि BJP आज देश के 22 राज्यों में सरकार चला रही है, जबकि अखिलेश यादव लगातार सरकार बनाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर सवाल उठाना केवल राजनीतिक कुंठा को दर्शाता है।
इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नितिन नबीन के रोड शो पर तंज कसते हुए दावा किया था कि कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश BJP का संगठन जनाक्रोश के डर से घरों में बैठा है या प्रदेश से बाहर चला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ हिलाने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे।
ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की और NDA के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की।
राजभर के मुताबिक बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि लक्ष्य यह है कि एनडीए वर्ष 2017 की तुलना में अधिक सीटों पर जीत दर्ज करे। बैठक में संगठन की जमीनी स्थिति, सहयोगी दलों के सुझाव और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई।
एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर राजभर ने स्पष्ट किया कि मौजूदा बैठक का उद्देश्य सीटों का बंटवारा तय करना नहीं था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आने पर नितिन नबीन ने सहयोगी दलों के नेताओं से परिचय, संवाद और समन्वय पर अधिक जोर दिया।
मदरसों में एटीएस की जांच को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि मदरसे शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यदि किसी संस्थान का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों, जैसे नकली नोट छापने या अन्य अवैध कामों के लिए किया जाएगा, तो एजेंसियां जांच जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग