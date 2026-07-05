‘अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं, 2-2 बार सरकार बनाने में हुए फेल’, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बोले ओपी राजभर?

OP Rajbhar Targeted Akhilesh Yadav: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लखनऊ दौरे और रोड शो को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केवल आलोचना की राजनीति कर रहा है।