Yogi government Crime Control: ‘सपा राज की गुंडागर्दी खत्म, अब यूपी में सिर्फ कानून का राज’ : मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर तीखा हमला

Yogi Government Crime Control
Uttar Pradesh Government Schemes: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है। सूबे के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसका मूल मंत्र ही 'अंत्योदय' यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है।
"सपा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। व्यापारी असुरक्षित थे और आम जनता खौफ में जीती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज यूपी में शांति है, समृद्धि है और सबसे बढ़कर 'कानून का राज' है।"
स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री, यूपी
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग