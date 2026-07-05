Yogi government Crime Control: ‘सपा राज की गुंडागर्दी खत्म, अब यूपी में सिर्फ कानून का राज’ : मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर तीखा हमला

Uttar Pradesh Government Schemes: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वार-पलटवार का दौर तेज हो गया है। सूबे के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसका मूल मंत्र ही 'अंत्योदय' यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है।