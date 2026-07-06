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‘चीन ने भारत की सबसे ज्यादा जमीन छीनी’, लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और चीन पर भारत की जमीन कब्जाने को लेकर बड़ा दावा किया है।
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लखनऊ

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Vinay Shakya

Jul 06, 2026

Akhilesh Yadav on Ram Janmabhoomi donation case, Ram Janmabhoomi donation case SIT

अखिलेश यादव (फाइल फोटो- पत्रिका)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav) ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चीन पर भारत की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है।

'चीन ने सबसे ज्यादा भारत की जमीन कब्जाई'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा- समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि भारत को चीन से खतरा बढ़ता चला जाएगा। चीन ने सबसे ज्यादा भारत की जमीन छीनी है। चीन ने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी भारत की जमीन छीनी है। चीन ने भारत की सीमा का उल्लंघन किया है, लेकिन सरकारें चुप रहती हैं।

अखिलेश का BJP पर निशाना

सपा अध्यक्ष ने कहा- जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेक्युलर होगा। बीजेपी के गठ के समय उनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। जब बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने जय प्रकाश की तस्वीर लगाकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह सेक्युलर मूवमेंट के हिसाब से चलेंगे। अब बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई है।

(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)

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Updated on:

06 Jul 2026 03:53 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘चीन ने भारत की सबसे ज्यादा जमीन छीनी’, लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा

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