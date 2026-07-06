‘चीन ने भारत की सबसे ज्यादा जमीन छीनी’, लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा

सपा अध्यक्ष ने कहा- जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उन्होंने तय किया था कि उनका रास्ता समाजवादी होगा, सेक्युलर होगा। बीजेपी के गठ के समय उनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था। जब बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने जय प्रकाश की तस्वीर लगाकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह सेक्युलर मूवमेंट के हिसाब से चलेंगे। अब बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई है।