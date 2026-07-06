‘जिन्होंने पूजा पाल का सुहाग उजाड़ा, उन्हें मिट्टी में मिलाया’, सपा सरकार में ऐसा नहीं हो पाता; अखिलेश पर भड़के केशव प्रसाद

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- जिन्होंने पूजा पाल का सुहाग उजाड़ा, हमारी सरकार में उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम हो गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ऐसा नहीं हो पाता। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सपा आतातायियों की प्रतिमा लगाती और गुंडागर्दी को बढ़ावा देती। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पहले गुंडागर्दी करने वाली पार्टी की सरकार थी। हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा खतरे में थी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में साइकिल पंचर हो जाएगी।