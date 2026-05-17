यूपी के 24 हजार अनुदेशकों को बड़ी सौगात: अब मिलेगी 17 हजार सैलरी, महिला कर्मचारियों को 6 महीने मैटरनिटी लीव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले प्रदेश के स्कूलों में ड्रॉपआउट रेट 17 से 18 प्रतिशत तक था, यानी हर 100 बच्चों में से करीब 18 बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे। लेकिन अब यह घटकर लगभग 3 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में बेसिक शिक्षकों तथा अनुदेशकों की नई भर्ती भी की जाएगी।