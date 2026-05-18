Yogi कैबिनेट की पहली बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग समेत बड़े विकास प्रस्तावों पर आज फैसला

कैबिनेट बैठक का सबसे चर्चित प्रस्ताव राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार इस आयोग के जरिए पिछड़े वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी का आंकलन कराना चाहती है। आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। राजनीतिक विश्लेषक नीरज का कहना है कि आयोग का गठन पंचायत चुनावों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे पंचायत चुनावों की तारीखों पर भी असर पड़ सकता है।