गठबंधन पर मायावती का ‘नो’, फिर भी पीछे नहीं हट रही कांग्रेस! 24 मई की बैठक पर टिकी नजरें

राजनीतिक गलियारों में इससे पहले उस समय भी हलचल मच गई थी जब मायावती के दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से मुलाकात की अफवाह सामने आई थी। हालांकि उस समय भी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी कांग्रेस ने बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला बरकरार रखा था।