21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

गठबंधन पर मायावती का ‘नो’, फिर भी पीछे नहीं हट रही कांग्रेस! 24 मई की बैठक पर टिकी नजरें

UP Politics: कांग्रेस-BSP के 'रिश्तों' को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

May 21, 2026

mayawati says no to alliance yet congress refuses to back down meeting on may 24th up politics

मायावती से मुलाकात की कोशिश पर बढ़ी सियासी हलचल। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (Mayawati) भले ही आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हों, लेकिन कांग्रेस अब भी बसपा के साथ राजनीतिक तालमेल की उम्मीद लगाए हुए है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं की ओर से मायावती से मुलाकात की कोशिश ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।

मंगलवार को कांग्रेस एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया मायावती से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका। इसके बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

‘सुनियोजित दबाव’ के तौर पर देखा जा रहा कदम

बसपा खेमे में कांग्रेस नेताओं की इस कोशिश को लेकर अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बसपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने यह कदम सोच-समझकर उठाया ताकि मायावती पर गठबंधन को लेकर दबाव बनाया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, मायावती हाल ही में दिल्ली से लखनऊ लौटी थीं और उसके बाद से लगातार पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं को उनके आवास से वापस लौटा दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने बसपा की लालगंज लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी इंदु चौधरी से मुलाकात की।

भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी की तैयारी

बसपा नेताओं की माने तो कांग्रेस की यह पहल बसपा को INDIA गठबंधन में शामिल करने की रणनीति का हिस्सा थी। कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ मजबूत मुकाबला किया जाए।

हालांकि बसपा के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि अगर यह पहल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व या बड़े राष्ट्रीय नेताओं के स्तर से होती, तो इसके राजनीतिक परिणाम अलग हो सकते थे।

पहले भी हो चुकी है गठबंधन की कोशिश

राजनीतिक गलियारों में इससे पहले उस समय भी हलचल मच गई थी जब मायावती के दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से मुलाकात की अफवाह सामने आई थी। हालांकि उस समय भी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी कांग्रेस ने बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला बरकरार रखा था।

24 मई को मायावती की बड़ी बैठक

बसपा सुप्रीमो 24 मई को राज्य स्तरीय बैठक करने जा रही हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मायावती कांग्रेस नेताओं की मुलाकात की कोशिश पर खुलकर प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इसके साथ ही बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी की भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।

संगठन में बदलाव की तैयारी भी तेज

बसपा संगठन में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पार्टी ने बुंदेलखंड के प्रभारी लालाराम अहिरवार को कानपुरमंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बुंदेलखंड के कुछ जिलों का प्रभार उनसे वापस ले लिया गया है। पार्टी सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में बसपा संगठन में कई और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

‘जब BSP सुप्रीमो मायावती को कमरे में बंद कर फाड़ दिए गए कपड़े और हुई पिटाई’, विशेष सत्र में गूंजा गेस्ट हाउस कांड क्या था?
लखनऊ
what was guest house incident that resonated in special session in lucknow how is it related to mayawati

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मायावती

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 May 2026 11:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / गठबंधन पर मायावती का ‘नो’, फिर भी पीछे नहीं हट रही कांग्रेस! 24 मई की बैठक पर टिकी नजरें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BJP में जल्द होगा बड़ा फेरबदल, कई महामंत्रियों की छुट्टी तय! पंकज चौधरी और नितिन नबीन की मुलाकात के बाद क्या तय हुआ?

preparations for big changes in up bjp what decided after meeting pankaj chaudhary and nitin nabin politics
लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण कैसे तय होगा? देर रात योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बना नया आयोग

फाइल फोटो पत्रिका
लखनऊ

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला: अखिलेश के गढ़ सैफई में खुलेगा नया डेंटल कॉलेज, छात्रों और मरीजों को होगा फायदा

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ

Prateek Yadav News: अखिलेश के साथ बैडमिंटन खेलना, राजनीति से दूरी और 3 सबसे बड़े शौक रखते थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav's photo
लखनऊ

गंभीर अपराधों के आरोपी पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते, भले ही दोषसिद्ध न हुआ हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad High Court
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.