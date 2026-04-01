महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज: पंकज चौधरी ने बताया ऐतिहासिक, विपक्ष पर साधा निशाना

पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस अभियान में राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करें। उनका कहना है कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से महिलाओं को जो अवसर मिलेंगे, वे समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और महिलाओं की भूमिका हर क्षेत्र में मजबूत होगी।