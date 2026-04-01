Lucknow हनी ट्रैप कांड: नाबालिग फंसा, 25 लाख रंगदारी, महिला सहित गिरोह फरार

Lucknow Honey Trap Case: राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि एक महिला ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़के को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और फिर उसे लेकर फरार हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके गिरोह के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और रंगदारी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।