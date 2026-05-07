Lucknow Police News: कांस्टेबल ने IPS अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, वीडियो वायरल

Lucknow Constable Viral Video: राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक कांस्टेबल द्वारा विभागीय भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर पुलिस विभाग के अधिकारियों, विशेषकर IPS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अवैध उगाही के आरोप लगाए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में चर्चा तेज हो गई है, जबकि सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है।

