UP Weather Alert: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, रात 12 बजे तक सतर्क रहें

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और उमस के बाद शाम होते-होते तेज हवाएं और बारिश शुरू हो जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। मई के महीने में जहां आमतौर पर भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं इस बार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को राहत महसूस हो रही है।