UP Weather Alert: लखनऊ समेत कई जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, रात 12 बजे तक सतर्क रहें

रात 12 बजे तक सावधान! यूपी के कई जिलों में गरज-बारिश और तेज आंधी का अलर्ट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Weather Storm Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने गुरुवार रात प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार देर रात तक कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जना, बिजली चमकने और बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग द्वारा जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार राजधानी लखनऊ और बाराबंकी के कुछ क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ मध्यम दर्जे का आंधी-तूफान आ सकता है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।
अलर्ट वाले जिलों में-
समेत कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।
IMD के अनुसार कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं कई अन्य क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। खासकर खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश और तेज हवाओं के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों, मजदूरों और खुले में काम करने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और उमस के बाद शाम होते-होते तेज हवाएं और बारिश शुरू हो जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। मई के महीने में जहां आमतौर पर भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं इस बार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को राहत महसूस हो रही है।
मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो सकता है और गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है।
बारिश और तेज हवाओं का असर किसानों पर भी पड़ सकता है। जहां एक ओर बारिश से कुछ फसलों को फायदा मिल सकता है, वहीं तेज हवाएं और ओलावृष्टि जैसी स्थिति होने पर नुकसान की आशंका भी बनी रहती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिजली विभाग और नगर निगम की टीमें भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।
मौसम विभाग ने लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जारी की हैं-
क्या करें
सुरक्षित भवनों के अंदर रहें
मोबाइल और जरूरी उपकरण चार्ज रखें
मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखें
वाहन सावधानी से चलाएं
क्या न करें
लखनऊ समेत बड़े शहरों में बारिश और तेज हवाओं के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। सड़क पर जलभराव, पेड़ गिरने और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सोशल मीडिया पर भी मौसम अपडेट तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। लोग तेज हवाओं और बादलों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। कई जिलों में शाम से ही मौसम का असर दिखाई देने लगा है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलते मौसम पैटर्न के कारण अचानक मौसम खराब होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
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