Lucknow Accident News: बुद्धेश्वर में स्वेज इंडिया की जेटिंग गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, दो घायल

ड्राइवर समेत दो लोग घायल, झपकी आने से हादसे की आशंका; नगर निगम जोन-6 क्षेत्र की घटना (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Accident in Lucknow: राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नगर निगम के जोन-6 क्षेत्र में कार्य कर रही स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जेटिंग गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वाहन चालक समेत दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा चालक को झपकी आने की वजह से हुआ। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना के समय सड़क पर कोई राहगीर या अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के मुताबिक यह हादसा नगर निगम के जोन-6 क्षेत्र अंतर्गत बुद्धेश्वर इलाके में हुआ। स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जेटिंग गाड़ी नियमित सफाई और सीवर लाइन से जुड़े कार्यों के लिए क्षेत्र में संचालित हो रही थी। इसी दौरान वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं थी, लेकिन चालक का नियंत्रण हटते ही वाहन सड़क किनारे जा टकराया।
हादसे में वाहन चालक समेत दो लोगों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक व्यक्ति का पैर टूट गया, जबकि दूसरे घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
प्रारंभिक जांच और स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार हादसे की मुख्य वजह चालक को झपकी आना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार ड्यूटी और थकान के कारण ड्राइवर को वाहन चलाते समय नींद आ गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हालांकि पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
इस दुर्घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि किसी राहगीर, दुकानदार या अन्य वाहन को नुकसान नहीं पहुंचा। बुद्धेश्वर क्षेत्र आमतौर पर व्यस्त इलाकों में गिना जाता है और यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हादसा भीड़ भाड़ के समय होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत राहत कार्य में मदद की और एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर के लिए क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई।
घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार एक घायल के पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन लगातार दोनों घायलों की निगरानी कर रहा है।
घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। नगर निगम और कंपनी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार हादसे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।
स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नगर निगम के साथ मिलकर शहर में सीवर और सफाई व्यवस्था से जुड़े कार्य करती है। जेटिंग गाड़ियां सीवर लाइन की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन वाहनों का संचालन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में नियमित रूप से किया जाता है।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भारी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नगर निगम और निजी कंपनियों के वाहनों की नियमित जांच और चालकों की स्वास्थ्य निगरानी जरूरी है।
हादसे के कारण बुद्धेश्वर इलाके में कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहा। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारु कराया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने के बाद सड़क पर आवाजाही सामान्य हो गई।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग