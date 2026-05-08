Lucknow Accident News: बुद्धेश्वर में स्वेज इंडिया की जेटिंग गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, दो घायल

Accident in Lucknow: राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नगर निगम के जोन-6 क्षेत्र में कार्य कर रही स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जेटिंग गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में वाहन चालक समेत दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा चालक को झपकी आने की वजह से हुआ। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना के समय सड़क पर कोई राहगीर या अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।