UP Weather Update: लखनऊ, बाराबंकी समेत 40 जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मई के महीने में जहां आमतौर पर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलता है, वहीं इस बार मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को राहत पहुंचाई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते कई दिनों से तेज आंधी, बारिश और बादलों की आवाजाही ने गर्मी के तेवर को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के लगभग 40 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

