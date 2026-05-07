Gold Silver Price Today: सोना-चांदी में फिर उछाल, जानिए ताजा सर्राफा बाजार रेट

जहां सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी के दाम 2,57,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से व्यापारियों और निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। चांदी की मांग सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि यदि औद्योगिक मांग इसी तरह बढ़ती रही तो चांदी आने वाले महीनों में नया रिकॉर्ड बना सकती है।