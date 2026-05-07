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Gold Silver Price Today: सोना-चांदी में फिर उछाल, जानिए ताजा सर्राफा बाजार रेट

Gold and Silver Price: सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में फिर तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट गोल्ड और सिल्वर के नए रेट ने ग्राहकों और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 07, 2026

सोना-चांदी फिर चमके, गोल्ड और सिल्वर के दामों में बड़ी तेजी दर्ज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सोना-चांदी फिर चमके, गोल्ड और सिल्वर के दामों में बड़ी तेजी दर्ज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Gold Silver News Hindi: देशभर के सर्राफा बाजारों में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ते दामों ने जहां निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वहीं शादी-विवाह और त्योहारों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों की चिंता भी बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते भारतीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं।

सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 1,18,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। दूसरी ओर चांदी भी तेजी के साथ 2,57,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि इन कीमतों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से जोड़े जाएंगे।

सर्राफा बाजार में क्यों बढ़ रहे दाम

अमीनाबाद व्यापारी के प्रदीप अग्रवाल के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव माना जा रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और अंतरराष्ट्रीय तनाव के चलते लोग शेयर बाजार की बजाय गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का भी असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। जब भी वैश्विक बाजार में आर्थिक संकट की आशंका बढ़ती है, सोने की मांग बढ़ जाती है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से लगातार सोना नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

ताजा रेट ने ग्राहकों को चौंकाया

सर्राफा बाजार में जारी नए रेट ने आम ग्राहकों को हैरान कर दिया है। कुछ महीने पहले तक जो सोना काफी कम कीमत पर उपलब्ध था, अब उसके दाम तेजी से बढ़ चुके हैं। शादी-विवाह के सीजन में गहनों की खरीदारी करने वाले परिवारों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

ज्वेलर्स का कहना है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद बाजार में खरीदारी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। लोग कम वजन के गहनों की ओर रुख कर रहे हैं। पहले जहां ग्राहक भारी आभूषण खरीदते थे, अब हल्के और डिजाइनर ज्वेलरी की मांग ज्यादा बढ़ रही है।

निवेशकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों को भी आकर्षित किया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहीं तो गोल्ड और सिल्वर के दामों में और तेजी आ सकती है।

बैंक और वित्तीय सलाहकार भी लंबे समय के निवेश के लिए गोल्ड को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। खासकर डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर निवेश योजनाओं में लोगों की रुचि बढ़ी है। अविनाश  के मुताबिक जिन लोगों ने पहले निवेश किया था उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। यही वजह है कि अब नए निवेशक भी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

चांदी ने भी दिखाई मजबूत चाल

जहां सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, वहीं चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी के दाम 2,57,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से व्यापारियों और निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। चांदी की मांग सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि यदि औद्योगिक मांग इसी तरह बढ़ती रही तो चांदी आने वाले महीनों में नया रिकॉर्ड बना सकती है।

शादी सीजन पर बढ़ा असर

देश में शादी-विवाह का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में सोने-चांदी के बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। भारतीय परंपरा में शादी के दौरान सोने के आभूषणों की खरीदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

बढ़ती कीमतों के कारण कई परिवार अब बजट के अनुसार खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोग पुराने गहनों को एक्सचेंज कर नए डिजाइन खरीद रहे हैं, जबकि कई ग्राहक हल्के वजन वाले गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की भीड़ बनी हुई है, लेकिन लोग पहले की तुलना में ज्यादा सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं।

क्या आगे और बढ़ सकते हैं दाम

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यदि तनाव और आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है तो दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बीच-बीच में हल्की गिरावट भी आ सकती है, लेकिन लंबे समय के लिहाज से गोल्ड और सिल्वर मजबूत स्थिति में बने रहेंगे। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की स्थिति को समझकर ही निवेश करें और जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

सोना और चांदी खरीदते समय ग्राहकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-

  • हमेशा हॉलमार्क वाला आभूषण ही खरीदें
  • बिल लेना कभी न भूलें
  • मेकिंग चार्ज और जीएसटी की जानकारी पहले से लें
  • अधिकृत ज्वेलर्स से ही खरीदारी करें
  • निवेश के लिए डिजिटल विकल्पों पर भी विचार करें

सर्राफा व्यापारी अविनाश  का कहना है कि सही जानकारी और समझदारी के साथ की गई खरीदारी भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है।

बाजार में बनी उत्सुकता

सर्राफा बाजार में लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं तो कीमती धातुओं की चमक आनेवाले समय में और बढ़ सकती है।

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Updated on:

07 May 2026 08:38 am

Published on:

07 May 2026 08:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Silver Price Today: सोना-चांदी में फिर उछाल, जानिए ताजा सर्राफा बाजार रेट

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