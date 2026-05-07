Yogi सरकार का दावा- UP में अब योग्यता से मिल रही नौकरी, खत्म हुआ सिफारिश और भ्रष्टाचार का दौर

Yogi Government Appointment Letter: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में आए बदलावों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ दी जा रही हैं। अब युवाओं को नौकरी पाने के लिए न सिफारिश की जरूरत है और न ही किसी प्रकार के अनैतिक माध्यम अपनाने पड़ते हैं।