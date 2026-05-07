एक हाथ में चिता की आग, दूसरे में दुल्हन का हाथ, सेहरा सजाने से पहले बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि

Lucknow News: नियति का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कभी-कभी खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही होती हैं और अचानक गम का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में, जहां एक बेटे को अपनी बारात ले जाने से ठीक पहले अपने पिता की अर्थी को कंधा देना पड़ा। पिता की मौत के कुछ घंटों बाद ही भारी मन से दूल्हा बने बेटे ने न केवल अपना पुत्र धर्म निभाया, बल्कि पिता के आखिरी सपने को पूरा करने के लिए सादगी से शादी की रस्में भी अदा की।