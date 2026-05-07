Lucknow STF Action: कफ सिरप सिंडिकेट मामले में विभोर राणा समेत छह पर चार्जशीट

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहे थे। मेडिकल सप्लाई की आड़ में अवैध कारोबार को संचालित किया जा रहा था। कई स्थानों पर फर्जी कंपनियों और एजेंसियों के माध्यम से दवाओं की खरीद-बिक्री दिखाई जाती थी। एसटीएफ ने आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच की। इसके आधार पर पूरे सिंडिकेट की ट्रेल तैयार की गई। सूत्रों के अनुसार एजेंसी को ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं जो आरोपियों की भूमिका को मजबूत करते हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है।