Yogi सरकार ने शुरू की डिजिटल जनगणना 2027, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। इस बार जनगणना को तकनीक से जोड़कर अधिक पारदर्शी, प्रभावी और तेज बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस जनगणना में पहली बार जातीय गणना को भी शामिल किया गया है। साथ ही वन ग्रामों को भी पहली बार जनगणना प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे समाज के हर वर्ग और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का सही आंकलन हो सकेगा और योजनाएं अधिक प्रभावी तरीके से तैयार की जा सकेंगी।