निकाय चुनाव में कहीं बचा गढ़… कहीं ढह गया; भजनलाल-वसुंधरा-गहलोत सहित इन दिग्गजों नेताओं का रिपोर्ट कार्ड आया सामने

पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला बीकानेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। बीकानेर नगर निगम के कुल 80 वार्डों में से कांग्रेस ने 42 पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था। जबकि भाजपा को 27 वार्डों में ही जीत मिली थी। 10 निर्दलीय थे। लेकिन कांग्रेस ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए निर्दलीयों के भी 8 वोट हांसिल करते हुए 50 मतों के साथ महापौर सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन कल्ला अपना बहुमत के बावजूद उप महापौर नहीं बना सके।