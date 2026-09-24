Rajasthan News: एसीबी जांच की फाइल दो माह से दबाए बैठे हैं वनमंत्री, पत्रिका के खुलासे पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

जयपुर। अलवर जिले की राजगढ़ रेंज में जंगल विकास के नाम पर हुए 17-18 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले की जांच एसीबी से कराने की फाइल दो महीने से वनमंत्री संजय शर्मा के पास लंबित है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री 'भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति' अपनाने का दावा करते हैं। वनमंत्री शर्मा उसी अलवर जिले से विधायक है, जहां यह घोटाला हुआ है। दूसरी ओर, यह मामला हाईकोर्ट में सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। हाईकोर्ट ने दो टूक चेतावनी दी है कि वन विभाग ने 26 अक्टूबर तक जवाब दाखिल नहीं किया तो विभाग के मुखिया पीसीसीएफ (हॉफ) को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा।