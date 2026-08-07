नरसिंहपुर जिले की तेंदूखेड़ा विधानसभा से वर्तमान भाजपा विधायक का जन्म 9 मार्च 1970 को तेंदूखेड़ा तहसील के ग्राम राजमार्ग देवरी में हुआ था,ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिक स्व उमाशंकर शर्मा के पुत्र संजय शर्मा की शिक्षा हायसेंकेंडरी के तक पूरी हुई। इसके बाद करेली के महात्मा गांधी महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान उनका झुकाव राजनीति की ओर हो गया। व्यवसाय से कृषि और उद्यमी संजय शर्मा की अभिरूचि पर्यटन और राजनीतिक,सामाजिक तथा संास्कूृतिक कार्यक्रम में सहभागिता की रही है। संजय शर्मा वर्ष 1985-86 से छात्र राजनीति में आने के बाद 1995-96 से भाजपा की सक्रिय राजनीति में आ गये। इसके बाद वर्ष 2003 से 2008 तक बोहानी विधानसभा,वर्तमान में तेंदूखेड़ा विधानसभा में भाजपा की ओर से विधायक रहेे। वर्ष 2009 से 2013 तक भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रहे। इसके बाद वर्ष 2013 में पुन तेंदूखेड़ा विधायक चुने गये।

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