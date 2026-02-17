पाकिस्तानी क्रिकेटर के समर्थन में आए सुनील गावस्कर और कपिल देव, सरकार से की सही इलाज कराने की अपील

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। जेल में उनके बिगड़ते हालात इस समय विश्व चर्चा का विषय बने हुए है। हाल ही में इमरान की एक आंख की रोशनी 85 प्रतिशत खत्म हो जाने की बात सामने आई थी। इमरान का परिवार लगातार उनके हालातों में सुधार की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में अब विश्व क्रिकेट के दिग्गजों ने इमरान के पक्ष में आवाज उठाई है। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत दुनिया भर के देशों के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर इमरान के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार करने की औपचारिक अपील की है।