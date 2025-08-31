सलमान के पिता सलीम खान का खुलासा, बोले- हमारा परिवार गोमांस…

Bollywood News: पिछले दिनों गणेश चतुर्थी थी, तब अभिनेता सलमान खान के घर से पूजा-अर्चना के वीडियो सामने आए थे। सलमान और उनके भाई अरबाज, पिता सलीम को गणेश जी की आरती करते देखा गया। पूरा खान परिवार ने हमेशा की तरह गणेश चतुर्थी खूब धूमधाम से मनाई।
इस बीच एक्टर के पिता सलीम खान ने गोमांस को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है? चलिए जानते हैं।
बता दें सलमान खान का परिवार ज्यादातर हिंदू त्योहार को मनाते देखा गया है। सलमान की मां खुद एक हिंदू हैं। उनका नाम है सुशीला चरक जो कि पटकथा लेखक सलीम खान की पहली पत्नी हैं।
सलीम खान हाल ही में फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में बताया कि इंदौर से लेकर आज तक हमने और परिवार ने कभी गोमांस नहीं खाया। हालांकि गोमांस ज्यादातर मुसलमान खाते हैं क्योंकि यह सबसे सस्ता मांस है! कुछ लोग तो इसे पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन पैगम्बर मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं में साफ कहा है कि गाय का दूध मां के दूध का विकल्प है और यह एक फायदेमंद चीज है। इसलिए गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस हराम है।
उन्होंने आगे कहा, "पैगंबर मोहम्मद ने हर धर्म से अच्छी बातें अपनाईं। जैसे केवल हलाल मांस खाना, जो यहूदियों से लिया गया था, जो इसे कोषेर कहते हैं। उन्होंने यह माना कि हर धर्म अच्छा है और हमारी तरह एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं।"
सलीम खान ने अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए बताया कि हिंदू परंपराएँ उनके जीवन में हमेशा से थीं। उन्होंने कहा, "मैंने अपना पूरा बचपन हिंदुओं के बीच बिताया। पुलिस थानों से लेकर कॉलोनियों तक, जहां सिपाही से लेकर हेड कांस्टेबल तक सभी हिंदू थे, हम सब मिलकर हिंदू त्योहार मनाते थे।"
सलीम ने यह भी साफ किया कि गणपति की स्थापना उनके घर में उनकी शादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनके परिवार को उनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी।
वहीं, उनकी पत्नी सुशीला चरक (सलमा खान) के परिवार ने शुरू में थोड़ी हिचक दिखाई। सलीम ने बताया, "मेरे ससुर, जो डोगरा समुदाय से थे और एक दंत चिकित्सक थे, ने मेरे बारे में जांच की। उन्हें मेरे अच्छे परिवार और शिक्षा की वजह से मुझ पर भरोसा हुआ, लेकिन मेरे धर्म को लेकर थोड़ा संकोच था। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई मतभेद हुआ, तो वह कभी धर्म की वजह से नहीं होगा।"
सलीम और सलमा की शादी को अब 60 साल हो चुके हैं, और उनकी यह बात आज भी उनकी मजबूत जोड़ी को दर्शाती है।