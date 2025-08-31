सलमान के पिता सलीम खान का खुलासा, बोले- हमारा परिवार गोमांस…

सलीम खान हाल ही में फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में बताया कि इंदौर से लेकर आज तक हमने और परिवार ने कभी गोमांस नहीं खाया। हालांकि गोमांस ज्यादातर मुसलमान खाते हैं क्योंकि यह सबसे सस्ता मांस है! कुछ लोग तो इसे पालतू कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन पैगम्बर मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं में साफ कहा है कि गाय का दूध मां के दूध का विकल्प है और यह एक फायदेमंद चीज है। इसलिए गायों को नहीं मारना चाहिए और गोमांस हराम है।